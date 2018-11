La confesión que Carlos Tevez le hizo a Ruggeri por el Superclásico. El campeón del mundo en México ‘86 reveló un comentario indignante del médico de Conmebol para presionar a Boca. Oscar Ruggeri le puso nafta al fuego. Si la final del a Copa Libertadores ya estaba en llamas, el ex jugador de Boca y River reveló un comentario que le hizo Carlos Tevez respecto de las presiones que recibió el plantel por parte de Conmebol. El campeón del mundo en México 86 confirmó que estuvo una hora hablando con el “Apache”, quien le comentó lo ocurrido cuando el médico de la entidad Sudamericana de fútbol llegó a revisarlos tras el ataque que sufrió el micro antes de llegar al Monumental. “Entró al vestuario y les dijo que tomen cortisona porque el partido se jugaba. Tevez le dijo que iba a saltar el control antidoping y les respondió: ‘quédense tranquilo que no pasará nada con el dóping’”, relató Ruggeri. El ex central de la Selección Argentina indició que Tevez le comentó que el médico de Conmebol ingresó “con varias jeringas y les dijo: ‘Pónganse esto. Así están bien para las 18. A esa hora arranca el partido”.