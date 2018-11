Se realizó un nuevo banderazo para homenajear a los 44 tripulantes del submarino, cuya localización fue notificada el viernes. Exigen que se recuperen los cuerpos de la nave. Familiares de los tripulantes del ARA San Juan organizaron un nuevo banderazo en el puerto de Mar del Plata para renovar su reclamo. “Vamos a pedir que se reflote la nave y que nos digan toda la verdad. No vamos a bajar los brazos. No vamos a detener la búsqueda. Nos obligaron a estar acá, no lo decidimos”, dijeron las familias. Ayer hubo un tercer banderazo y analizarán cómo continuar con su pedido para recuperar los cuerpos que están en el submarino. “Seguimos de pie hasta lo último, queremos que se sepa toda la verdad. Vamos a reclamar por el reflote”, dijo Francisco, hermano mayor de Sergio Cuéllar. “Esperemos que apoyen la decisión de reflotar el submarino, eso es lo que queremos”, dijo uno de los familiares luego de la reunión que tuvieron temprano con el jefe de la Armada, José Luis Villán.