El servicio urbano de transporte se cumple con escasas unidades en funcionamiento. No más de 20. La situación se vio complicada por aislados ataques con piedrazos y hierros contra los colectivos. Debido a los daños ocasionados durante el fin de semana, algunos colectivos tuvieron que volver al Galpón para ser reemplazados, según informó la empresa. Este martes el servicio se verá afectado otra vez. “Por algunos atentados debieron cambiarse buses y siguen funcionando sólo 18 colectivos, nada más”, confirmó la Cámara de Transporte Urbano. Los atentados se produjeron aún con presencia de custodia policial en los colectivos.

No hay inspectores capacitados

“En el municipio no hay inspectores capacitados para controlar el transporte público”, admitió Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte sobre el servicio de transporte público traslada unas 150 mil personas.

Tras el conflicto de los trabajadores del transporte urbano, se dispuso un sistema paralelo de traslado de los vecinos de la ciudad. “Tratamos de nuclear la mayor cantidad de líneas posible donde más demanda tiene, lo que cubre ERSA y Transporte San Lorenzo”, señaló Rueda. “Nos vimos obligados a tomar los recaudos y armar un permiso precario, pero de emergencia, para cubrir las necesidades y armamos un grupo de 12 combis, tratando de nuclear Mil Viviendas y en parte de esa traza cubre Miramar con el 110, haciendo posta yendo por Sarmiento, España y La Rioja”, explicó. Se trabaja para mejorar la frecuencia del transporte porque, “dadas las condiciones de la ciudad, poner más unidades implica mayor caos, la cuestión de frecuencia es difícil porque tuvimos que salir a capacitar nuestros inspectores porque ejercer el contralor y poder de policía nunca lo hicieron”. Explicó que no hay contralor en el transporte, “no hay registro de gestiones anteriores de infracciones al transporte público, o era demasiado bueno o no había control”.