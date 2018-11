El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, aseveró que “está en estudio” un bono de fin de año para municipales. “Lo estamos estudiando. Tenemos un pedido sindical, y se evalúa, pero todavía es prematuro confirmar eso”, indicó el Jefe comunal en declaraciones a la prensa en el operativo de salud en el barrio Lomas del Mirador. Asimismo no descartó que la semana próxima comience el cronograma para municipales. Asimismo reconoció que “dentro de las paritarias tenemos algo acordado y estamos trabajando dentro de ese esquema”. “Nadie sabe cómo evolucionará el sistema recaudatorio. Esperemos que se organice el sistema macroeconómico nacional para definir cosas”, puntualizó Tassano para sostener que “sería muy prematuro confirmar eso ya”, en relación al Bono.

“No tengo la certeza pero es muy probable que comience la semana que viene. No es seguro, pero se puede dar. En las próximas horas me reuniré con el Secretario de Economía para definirlo”, admitió Tassano sobre el inicio del cronograma de pagos para empleados municipales.