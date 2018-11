En Santiago del Estero, Regatas Corrientes perdió ante Quimsa 94 a 88 y quedó eliminado del Súper 20 en cuartos de final. Como balance el pivote “Fantasma”, Tayavek Gallizzi dijo que “en el Súper 20 fuimos intermitentes”. “El equipo se esforzó mucho, dejó mucho en la cancha, pero lamentablemente no alcanzó. Ellos jugaron muy bien y no pudimos llevarnos el partido”, comenzó el pivote Tayavek Gallizzi, tras la derrota en Santiago del Estero. “Teníamos que hacernos más fuerte en casa, no se nos dio. Es algo que ya nos pasó con Atenas, es algo a corregir. Ahora de visitante jugamos como tenemos que jugar, con mucho coraje, manejando el ritmo del juego”, agregó. “Ellos (Quimsa) los pocos minutos que manejaron el partido las cosas le salieron mejor. Eso, sumado a dos bombas del final le dieron respiro para quedarse con el juego”, siguió comentando el pivote “Fantasma” que aportó 16 puntos y 11 rebotes. “Jugando como jugamos hoy, también contra Atenas, van a ser más los partidos que vamos a ganar que perder. Tenemos que intentar mantener nuestro ritmo, ese tendría que ser nuestro objetivo para la Liga”, señaló de cara al futuro.