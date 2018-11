El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que la empresa está “virtualmente quebrada”. Luis Malvido, titular de la compañía, sostuvo que la compañía no tiene recursos propios pagar los sueldos. Cuestionó al personal aeronáutico que en la mañana de ayer anunció un paro para el próximo lunes 26 de noviembre. “Es una empresa que está virtualmente quebrada, para pagar salarios mes a mes tenemos que pedir dinero al Estado porque hoy la situación de la compañía no permite que podamos pagar sueldos con nuestros propios recursos”, sostuvo. “Es evidente que el paro está atado con la movilización de transporte. No es casual. Se ha transformado en una cuestión política donde líderes sindicales muy importantes como (Hugo) Moyano o (Roberto) Baradel salen con carteles de ‘defendamos a Aerolíneas’, cuando lo que hacen es arruinar el prestigio que tanto cuesta construir”, advirtió Malvido.

El lunes no habrá ningún vuelo

Los gremios aeronáuticos anunciaron un paro de todos los vuelos para el lunes 26 de noviembre, luego que se conociera la decisión de Aerolíneas Argentinas de suspender 376 trabajadores por las asambleas del viernes que provocaron demoras y cancelaciones. La decisión se tomó luego de que Aerolíneas Argentinas suspendiera a 376 trabajadores luego de las asambleas del viernes. “Paramos por los salarios”, aseguró Ricardo Cirielli, secretario general del personal aeronáutico. En conferencia brindada en Aeroparque, los gremialistas dijeron que la búsqueda del Gobierno no es privatizar Aerolíneas, sino hacerla desaparecer.