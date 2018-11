Varias semanas atrás ocurriría un hecho inusual en un gimnasio ubicado por Avenida Sarmiento 2651, que involucra a un diputado muy Popular. Una joven concurrente al lugar para sentirse más cómoda en la concreción de sus ejercicios, decidió desprenderse una cadenita de oro dejándola colgada en el perchero de ropas. Tras culminar con su rutina diaria buscó su joya para ponérsela nuevamente, pero no la encontró más en el sitio donde la había dejado. Apesadumbrada por la pérdida, le preguntó al responsable del predio si no la vio, o quien sabe, la guardó para protegerla de posibles “manos largas”. Infelizmente le contestó que no, aunque le sugirió observar juntos las cámaras de seguridad y así verificar lo que había sucedido. En las cintas quedarían registradas las imágenes del preciso momento en que este representante del pueblo de Corrientes (votado por la gente), descuelga la dorada cadenita para llevársela al bolsillo con suma rapidez y desparpajo. Al día siguiente el legislador en funciones, sería consultado por el encargado del gym, quien con suma amabilidad le diría, si por equivocación, no se apropió de la joya de la chica, atento a que así lo reflejaba el video de manera contundente. “Ese no soy yo”, fue la inmediata y furibunda respuesta del integrante de la cámara baja y se marchó. Increíble. La reflexión, a cargo de los lectores