La Confederación Sudamericana dejó pendiente los últimos detalles de la organización al fallo del Tribunal de Disciplina. El partido sería el 8 o el 9 de diciembre y dicha decisión termina perjudicando al club de Nuñez. La Conmebol confirmó que la final entre River y Boca por la Copa Libertadores se jugará en el exterior y no en Argentina, aunque aclaró que esa decisión estará sujeta a lo que resuelva el Tribunal de Disciplina. El organismo indicó que el partido se disputará “entre el 8 y 9 de diciembre”, pero no en Argentina, y aclaró que aún no se definió el escenario donde se disputará. Tras este fallo emitido por Conmebol, luego de la reunión en Conmebol, River Plate queda sin igualdad de condiciones puesto que ninguna de las dos finales se habrá disputado en su estadio, el Monumental. Aún se desconoce si dicho partido se jugará con ambas parcialidades o solo con público “Millonario” como debería haberse jugado el sábado 24 de noviembre.