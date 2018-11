Corrientes entre los trece distritos que no pagarán el bono de fin de año de $5.000. El gobernador Gustavo Valdés ya adelantó en su momento ante el anunció de este beneficio por parte del gobierno nacional, que “Corrientes paga todos los meses un bono de $ 5.000”, en clara alusión al plus de $4500 y de $500 que refuerzan los alicaídos salarios de los agentes estatales. Con aquella declaración el mandatario correntino se refirió dijo Valdés al aporte de fin de año que pidió la CGT para desarticular un paro general.

Asimismo las tres provincias claves que aún no decidieron abonar el plus extraordinario son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Sólo 8 ya afirmaron que van a sumarse al pago y lo harán por montos que varían entre $3.500 y $10.000 según el caso. Río Negro, por un total de $3.500; Misiones, por $4.000; La Rioja, también por $4.000; Formosa, por $5.000; La Pampa, por $6.000; Tierra del Fuego, también por $6.000; San Luis, por $9.000; y Santiago del Estero, por $10.000. No recibirán bono de fin de año los empleados públicos de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Mendoza.

“La mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019”, detalló un informe reciente publicado por la Fundación Mediterránea.

De las 13 provincias que ya afirmaron que no van a pagar el bono de fin de año, hay cuatro que tienen cláusulas gatillo pendiente: Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen esta instancia, no así Corrientes que murió por ahora en un incremento salarial del 23%.