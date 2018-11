Se realizó en la mañana de ayer en el predio de Ezeiza donde se entrenaba el equipo de River Plate. La Conmebol realizó un control antidoping sorpresa, de acuerdo a protocolos establecidos por el reglamento, durante el entrenamiento que River llevaba adelante ayer en Ezeiza. Las próximas horas será el turno de Boca. Los controles de la Conmebol son habituales en la previa de instancias decisivas como es la final de la Copa Libertadores que se jugará el sábado desde las 16:00 en el Monumental. No se anuncia el día que se realiza y no se dan a conocer los nombres de los futbolistas que cumplen con el procedimiento. El operativo fue minutos antes del segundo entrenamiento de River de la semana. La Conmebol no sólo dispone controles después de cada partido para dos futbolistas sorteados, sino que además tiene la facultad de tomar muestras sin previo aviso en los entrenamientos de los equipos que participan en sus competencias. River seguirá trabajando hasta hoy en Ezeiza y luego quedará concentrado en Cardales a la espera del partido decisivo contra Boca.