En cuatro subsedes distribuidas en el interior, este domingo 25 de noviembre tendrá lugar el Torneo Provincial de Clubes apto para las chicas y en categoría libre. Cuenta con 24 equipos participantes, se jugará en las ciudades de Bella Vista, Ituzaingó, Monte Caseros y Virasoro. Como se anunció y luego de establecido el sorteo en la sesión ordinaria N° 144 de la Federación Correntina de Fútbol (FECOF), este domingo 25 de noviembre dará inicio el Torneo Provincial de Clubes Femenino, categoría Libre. Contará con cuatro subsedes distribuidas en el interior provincial y está estructurado de esta forma: en cada subsede hay 6 equipos y se dividen en dos subzonas de tres (3) cada una; de allí clasifican todos los ganadores de esos triangulares a la próxima instancia. El sistema es por puntos, y en caso de igualdad, el desempate olímpico (*). Todos los partidos se juegan a 25 minutos por tiempo, y se permiten cinco (5) cambios como máximo, con tres (3) intervalos de tiempo. El intervalo del entretiempo es neutro. La única excepción reglamentaria se refiere al saque libre de la arquera.

Programación completa

A continuación, sedes y participantes:

Domingo 25/11. Zona Bella Vista

* Zona A: Barrio Norte (local), Sportiva Esquínense y Atlético Mburucuyá (Liga Correntina);

* Zona B: Defensores de San Roque (local), San Martín (Esquina) y Mercedes (a confirmar).

1ª fecha

9.00 – Barrio Norte vs. Atlético Mburucuyá (A)

10.00 – Defensores vs. Mercedes (B)

2ª fecha

16.00 – Perdedor juego I vs. Sportiva Esquínense (A)

17.00 – Perdedor juego II o Mercedes vs. San Martín (B)

3ª y última fecha

18.00 – Ganador juego II o Barrio Norte vs. Sportiva Esquínense (A)

19.00 – Ganador juego III o Defensores vs. San Martín (B)

Estadio: “Gral. San Martín”, Liga Bellavistense de Deportes (LBVD).

Zona Ituzaingó

* Zona A: Iberá y Juventud (locales) y Robinson (Capital);

* Zona B: Villa Olivari y El Decano (locales) y Deportivo Mandiyú (Capital).

1ª fecha

9.00 – Iberá vs. Juventud (A)

10.00 – Villa Olivari vs. El Decano (B)

2ª fecha

15.00 – Perdedor juego I o Juventud vs. Robinson (A)

16.00 – Perdedor juego II o El Decano vs. Mandiyú (B)

3ª y última fecha

17.00 – Ganador juego II o Iberá vs. Robinson (A)

18.00 – Ganador juego II o Villa Olivari vs. Mandiyú (B)

Estadio: Club Yacyretá.

Zona Monte Caseros

* Zona A: Robinson (local), Comunicaciones (Libres) y Santa Rosa (Sauce);

* Zona B: San Lorenzo, Ferro/Pumitas (Libres) y Victoria (C. Cuatiá).

1ª fecha

9.00 – Robinson vs. Comunicaciones (A)

10.00 – San Lorenzo vs. Ferro/Pumitas (B)

2ª fecha

16.00 – Perdedor juego I o Comunicaciones vs. Santa Rosa (A)

17.00 – Perdedor juego I o Ferro/Pumitas vs. Victoria (B)

3ª y última fecha

18.00 – Ganador juego II o Robinson vs. Santa Rosa (A)

19.00 – Ganador juego II o San Lorenzo vs. Victoria (B)

Estadio: Club Robinson.

Zona Gdor. Virasoro

* Zona A: Gral. Paz y Libertad (locales) y Barcelona (S. Tomé);

* Zona B: Atlético Virasoro, Carlos Gallini (S. Tomé) y Colegiales (La Cruz).

1ª fecha

9.30 – Gral. Paz vs. Libertad (A)

10.30 – Atl. Virasoro vs. Gallini (B)

2ª fecha

16.00 – Perdedor juego I o Libertad vs. Barcelona (A)

17.00 – Perdedor juego I o Gallini vs. Colegiales (B)

3ª y última fecha

18.00 – Ganador juego II o Gral. Paz vs. Barcelona (A)

19.00 – Ganador juego II o Atlético Virasoro vs. Colegiales (B)

Estadio: “27 de Agosto”, Liga Santotomeña.