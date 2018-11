Un ex suboficial de la Armada sobre el ARA San Juan aseguró que “colapsa por un mantenimiento mal hecho”. José Gómez detectó irregularidades al momento de la realización de tareas de reparaciones de las naves de la Armada Argentina y habló sobre su experiencia. José Gómez, ex suboficial de la Armada, denunció una “matriz de corrupción” en la reparación del submarino ARA San Juan. Denunció que las reparaciones fueron hechas en la gestión de la ex ministra Nilda Garré, allí se contrataban empresas pero luego los marinos terminaban haciendo las tareas. El ex suboficial fue echado luego de denunciar estos actos y sobre la presencia de Garré en la comisión bicameral del ARA San Juan, explicó que “no tiene habilidad moral, es una ex funcionaria sospechada de malversar y llevar a tener que lamentar una nave de la armada durante su gestión”. Desmintió a miembros de la Armada que afirmaron que las naves sólo salen a realizar tareas estando en óptimas condiciones: “Es mentira que salen a navegar solo cuando están en condiciones, aún con naves destruidas los mandan a navegar porque se debe llenar planillas y realizar ejercicios sin pensar en estas condiciones”.