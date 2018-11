La peor cara de la crisis. La caída del consumo interno y la destrucción del mercado interno provocó que el mítico restaurante porteño La Giralda cerrará sus puertas, luego de tener sus puertas abiertas casi 90 años. El bar es conocido por sus chocolates con churros. Inaugurado en 1930, es uno de los últimos bares míticos que quedan sobre calle Corrientes. Su dueño, Marcelo Nodrid no logra sortear la crisis que provocó el Gobierno de Cambiemos y no logra sacar el negocio adelante. “No tengo espaldas para seguir adelante. Hay muchas deudas, cayó el consumo y encima nos complica la refacción de Corrientes. Este mes no llego a pagar los sueldos”, relató Marcelo. Explicó que “estaba todo listo para cerrar el local este miércoles 28, pero estoy terminando de acordar la venta del fondo de comercio con un interesado y puede ser que se postergue quince días”. La idea, “es cerrar el local lo más pronto posible, luego estará cerrado más de un mes y supongo que lo reabrirán”, concluyó.