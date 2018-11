Los choferes nucleados en el aguante y sus familias, rechazan el acuerdo que cerraron la UTA con la Empresa y con el aval del gobierno provincial. Los pagos en negro y la falta de comunicación directa de ERSA con los empleados hace caer toda negociación que los excluya. Los trabajadores de base desmienten el levantamiento del paro, y los colectivos siguen sin salir a la calles con regularidad. Aunque apareció la plata para pagar parte de lo reclamado, no hay compromiso por la regularización laboral. No hubo participación de los chóferes en el acuerdo en que la UTA levanta el paro de 24 hs. este martes. Todos los puntos negociados por UTA y Ersa son desconocidos por nosotros los trabajadores en su conjunto, ya que deja de lado otros como el de los trabajadores en negro, la falta de aportes y las posibles sanciones que le pudiera aplicar la empresa a los empleados. Según los chóferes “Omar Suárez decidió levantar un paro que él no convocó, si no que se realizó por la mayoría de los chóferes de ERSA Autoconvocados, que estamos en Asamblea discutiendo qué postura tomar ante la promesa de la empresa de pagar lo adeudado”. “Suárez ya perdió su liderazgo del gremio al ser desobedecido por los propios compañeros que mantuvieron la medida de fuerza. Intento romper el paro pero los chóferes lo echamos del lugar y tuvo que refugiarse en las oficinas de Ersa”. “Suárez es utilizado por el poder político y juega siempre contra sus representados”. Todo queda ahora sujeto a la decisión de la asamblea de chóferes autoconvocados, ya que Suárez no tiene legitimidad ni los representa. “Nadie vino a informarnos oficialmente. Nos deben mucho más; hay puntos que no trataron. Otra vez negocian a nuestras espaldas”, apuntan los trabajadores tras la asamblea. Indican que el compromiso de la empresa ERSA es “insuficiente” porque faltan tratar los trabajadores en negro que tiene ERSA y la falta de incumplimiento laborales que mantiene ERSA: “Hay quienes no tienen cobertura de obra social”. Los chóferes autoconvocados piden que se reúnan las tres partes: UTA de Rubén Suárez, ERSA y ellos.