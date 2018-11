Boca Unidos derrotó 2-1 a Altos Hornos Zapla en Palpalá (Jujuy), por la 15ª jornada del Torneo Federal A, y se aseguró el primer puesto de la zona 4. El Aurirrojo sabía del empate 1-1 en Resistencia entre Sarmiento y For Ever, y salió a la cancha con la premisa de ganar para que nadie pueda bajarlo de su lugar. Sin embargo, las cosas arrancaron complicadas para la visita en el estadio “Emilio Fabrizzi”, ya que a los 10 minutos el local encontró la ventaja, con gol de Julián Navalón. A los dirigidos por Carlos Mayor les costó encontrar el empate, pero cuentan con un goleador de raza como Cristian Núñez, que lo puede todo. El Ogro lo igualó a los 10 del complemento y se vino el aluvión correntino hasta llegar al triunfo a los 35, con el tanto de Gustavo Mbombaj. El resultado no se movió más y Boca Unidos se trae los tres puntos y el primer puesto. Con nueve puntos en juego, el Aurirrojo sacó 10 de diferencia a sus perseguidores, y en la próxima jornada, ya más relajado, recibirá a San Martín de Formosa.