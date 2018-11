Piedras y gases lacrimógenos tiraron al micro que trasladaba al plantel de Boca Juniors cuando llegó al estadio Monumental, varios jugadores resultaron afectados. Un grupo de público de River que esperaba para entrar al estadio lanzó piedras contra el vehículo, y por el lanzamiento de gases hubo jugadores que llegaron a la cancha con dificultades para respirar. Seis jugadores vomitaron en el vestuario. Las imágenes del ómnibus a la llegada al estadio reflejaban las huellas del salvaje ataque, con una gran cantidad de ventanas con los vidrios rotos. El chofer del micro bajó desmayado y muchos futbolistas estaban visiblemente afectados. El secretario general del club, Christian Gribaudo, dio un diagnóstico funesto de la situación: “Los jugadores están todos heridos, así no se puede jugar”. Y César Martucci, ex secretario general de Boca y actualmente allegado a la dirigencia, afirmó que los médicos de la Conmebol revisarían a los futbolistas. Seis jugadores de Boca vomitaron y quedaron tirados en la antesala el vestuario: Carlos Tevez, Fernando Gago, Julio Buffarini, Agustín Almendra, Nahitán Nandez y Darío Benedetto. “Tiraron de todo al micro”, afirmaron en su llegada al Monumental Pablo Pérez y Carlos Izquierdoz, visiblemente afectados. En estas condiciones, el partido corre serio riesgo. Y la sensación que ya está instalada es que el partido no podría de ninguna manera comenzar a las 17. Por la gravedad del incidente, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, asistió al vestuario de Boca para ponerse al tanto de la situación. A todo este escenario se suman incidentes en la entrada de la gente de River el Monumental. Un grupo quiso ingresar a la fuerza y un hincha resultó fracturado. Un clima de guerra que poco tiene que ver con la fiesta que se deseaba y que, a esta altura, parece muy difícil que tenga lugar.