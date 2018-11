La planta de Alpargatas en Bella Vista paraliza su actividad desde el 17 de diciembre al 20 de enero de 2019 por vacaciones. No existen garantías de pago del bono de $5000. Desde el gremio aseguran que no le encuentran la salida a la crisis que afecta al sector.

La empresa ya comunicó que al estar en crisis se le hace difícil pagar el plus navideño. Se rasladó la situación al sindicato a nivel nacional y ahí se definirá si pagan o no. La situación en la fábrica no cambió, todo sigue igual, “no recibimos ayuda ni asistencia de ningún sector del gobierno, la verdad no creo nada de esas cosas que anuncian a nivel nacional, porque hasta el momento no vemos mejoría”, reconoció Robrto Vandecaveye desde el gremio Texitl.

El Gobierno nacional anunció el último jueves un paquete de beneficios para las industrias textil y confección del calzado y marroquinería con el objetivo de incentivar el consumo, aliviar la carga tributaria y mejorar sus financiamientos. Se cree que el beneficio llegará a las fábricas de Corrientes, “estamos esperando novedades para esta semana”, dijo Vandecaveye.

Alpargatas en Bella Vista ya despidió a 68 trabajadores este año, más los 15 retiros voluntarios, ahora la planta quedó con 400 operarios, que no tienen garantías laborales a partir de enero del 2019.

El stock está saturado

“No le encontramos una salida”, reconoció ante la prensa radial el titular de la Asociación de Obreros textiles de Bella Vista, detalló que Alpargatas cerrará al menos cinco semanas y los trabajadores cobrarían entre el 80 y 90 por ciento de sus salarios. Indican que el panorama es complicado y no encuentran una rápida salida a la crisis. “Lamentablemente hay compañeros que van a estar suspendidos porque sus vacaciones ya las han sacado”, dijo el gremialista en Sudamericana.

“En el sector de hilandería están parada las maquinas, en el sector de tejeduría se teje algo, pero no mucho más. Realmente la situación está muy comprometida”, agregó para reconocer “que la planta de stock está saturada y no hay comercialización del producto”.