El referente de la línea Volver a Creer, Daniel Caran, opinó ante la prensa sobre el proyecto legislativo de Voto Joven que modifica el Código Electoral de la Provincia de Corrientes. El tema divide al oficialismo provincial, donde los legisladores que responden al ex Gobernador Ricardo Colombi no sintonizarían con la propuesta impulsada por el actual mandatario Gustavo Valdés. “Aprobar el voto joven en nuestra provincia es impostergable, hay que lograr ya la plena participación de nuestra juventud en la política y la economía. Y algunos sectores ocultan lo que realmente piensan, porque se les nota el miedo a su participación en política. Temen perder el control que ejercen sobre ellos pretendiendo disciplinarlos. Y que hagan lo que a ellos se le ocurra y cuando se les ocurra, como al resto de los correntinos. Aquí también habría que decir ‘con los chicos No’. Es una actitud inmadura pretender ser dueño de lo que es o no es posible”, explicó Caran.

El expediente parlamentario data del mes, y a pesar de tener apoyo de las bancadas opositoras se demora en escarceos parlamentarios. “Yo considero que es un error enorme porque sólo se consiguen reacciones de rebeldía y frustración, como lo haría cualquier excluido en decisiones que le atañen. La Ley debe aprobarse ya, y las dirigencias partidarias explicar de qué se trata, para que el año 2019 los chicos sepan qué propuestas les agradan y los políticos incluyan en sus planes a los jóvenes.”

“Darles esta inclusión les ayudará también a ser cada vez más conscientes de la vida real en la medida que vayan tomando interés por todos los temas que debate la política. Por ejemplo en materia de empleo, deportes, entretenimiento, educación, drogadicción y sexualidad hay que escucharlos, darles su lugar, y permitir evidenciar sus posturas, caso contrario estaríamos negando realidades”, reflexionó Daniel Caran.

En Corrientes, a los 16 años tienen este derecho no obligatorio hasta los 18 en las elecciones nacionales desde 2013, dado que tanto provinciales como municipales, sólo pueden votar a partir de esa edad.

Finalmente, el conductor Volver a Creer en el PJ, recordó las PASO de 2017 donde fueron justamente uno de los sectores que más fortalecieron la propuesta. “Nosotros nacimos con el voto joven. Tuvimos mucho acompañamiento y todavía son parte fundamental de los casi 30.000 votos consolidados gracias a esa dinámica. Yo siempre tengo presente la recomendación del Papa Francisco: ‘Hagan Lío’, dijo para visibilizar cambios necesarios, encauzando energías suficientes para parir el Nuevo Tiempo”.