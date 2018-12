El Concejo Deliberante capitalino aprobó en su última sesión ordinaria, el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. La reunión de tablas que tuvo cruces de alto voltaje cuando se debatió el Plan Costero, se realizó en el SUM Vilma Jara de Teijeiro del barrio 17 de Agosto. Los ediles aprobaron una serie de comunicaciones que apuntan a mejoras en esa zona de la ciudad.

Tras la sanción de la ordenanza presupuestaria, la proyección de recursos de la Municipalidad asciende a 4.166.939.311,39 de pesos.

El Presupuesto se votó de manera general y particular. Por el rechazo del bloque opositor, no logró su aprobación el artículo Nº 7, vinculado a la solicitud de un empréstito por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

El Presidente del cuerpo, Norberto Ast, consideró que “es lamentable la actitud de los concejales de la oposición, al no posibilitar que el Municipio pueda tomar créditos, recursos que sin lugar a dudas iban a ser destinados para obras y no para gastos corrientes”.

“Pudiendo acceder a un empréstito por 500 millones de pesos en función de lo dispuesto en el Presupuesto 2018, la gestión de Eduardo Tassano demostró que es responsable y no toma créditos si no están dadas las condiciones económicas y financieras”, aseveró el misionero Ast para aclarar que “se trataba de 350 millones, cuya finalidad era concretar obras en la ciudad, como ser pavimento, desagües y cloacas”, y agregó que “la gestión anterior logró obtener esto con el apoyo de la oposición”.

El legislativo municipal también aprobó la creación del Programa de Concientización de Monitoreo Ambiental, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones de prevención, control y vigilancia del arrojo de residuos a la vía pública.

Por primera vez, este año se concretaron siete encuentros itinerantes en distintos puntos de la ciudad.

PLAN COSTERO

La frutilla del postre de la sesión fue severa discusión que surgió al aparecer en escena el proyecto de Desarrollo Costero, Hubo un fuerte cruce entre el radical Julio Vallejos y el representante del Frente Renovador, Germán Braillard Poccard. Ast tuvo que levantar la voz e imponer su autoridad, para culminar con el altercado, donde aparecieron agresiones mutuas en las alocuciones.

Magda Duartes

Sin razón para endeudarse

“No hay razón para endeudarse cuando la Provincia debe más de 400 millones”, aseguró la concejala del Partido Justicialista, Magda Duartes, para sostener que “teniendo en cuenta la alineación Nación-Provincia-Municipio no habría motivo para que el intendente no pueda gestionar fondos por otros medios”. Consideró que “si el intendente Eduardo Tassano reclamara los 413 millones de pesos que el Gobierno Provincial, que es de su misma fuerza política, le debe por coparticipación, entonces tampoco habría alguna razón para pedir un préstamo tan grande”.

“Existen otros medios para que la Municipalidad pueda obtener los fondos necesarios para realizar obras, sobre todo por los beneficios que prometieron en campaña con la tan famosa alineación Nación-Provincia-Municipio”, ironizó Duartes.

Norberto Ast

“Lamento la actitud mezquina”

“En el Presupuesto 2018 estaba previsto que el Municipio pudiera tomar deudas hasta 500 millones pesos y la gestión actual tomó la decisión de no hacer uso de esto”, detalló el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, en diálogo con radio Dos. “Lamento la actitud mezquina de la oposición de no querer aprobar el empréstito de 350 millones de pesos pedido por el Intendente”, subrayó Ast para detallar que con esta actitud la oposición no posibilita que el Municipio pueda tomar créditos, recursos que “sin lugar a dudas iban a ser destinados para obras y no para gastos corrientes”. “La finalidad era concretar obras en la ciudad, como ser pavimento, desagües y cloacas”, dijo Ast para agregar que “la gestión anterior logró obtener esto con el apoyo de la oposición”.