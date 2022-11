12 de espera: El seleccionado de hockey pudo viajar a Misiones

Después de 12 horas de espera, el seleccionado sub 12 de hockey de Corrientes viajo a Misiones. Tres equipos amateur de 12 años, dos de mujeres y uno de varones maas unos 10 tutores y equipo técnico fueron estafados con el transporte que debía llevarlos para participar del Torneo de Selecciones de Hockey Nea Sub 12 que se disputa desde este viernes hasta el domingo. Debian salir desde el Centro de Educación Física N° 1. El transporte estaba previsto para las 8 de la mañana y no llegó, y tras muchos inconvenientes partieron pasadas las 20 en vehículos alquiladas por los tutores para llegar a competir. Los tutores apuntan contra la Asociación Correntina Amateur de Hockey (ACAH) y la organización asegura haber sido estafados por el servicio de transporte. Participan dos equipos de damas y uno de caballeros, junto con tutores y el equipo técnico suman 58 personas que se prepararon para viajar al Torneo de Selecciones de Hockey Nea Sub 12 en Misiones. Los citaron para las 8 en el Centro de Educación Física N°1 para partir hacia la provincia misionera. El transporte nunca llegó, los niños, los padres y entrenadores esperaron durante 12 horas en el lugar. En el transcurso de la tarde consiguieron trasporte privado para que los lleve. Una situación similar vivió la provincia del Chaco que viaja con cuatro equipos. Los tutores apuntaron contra la ACAH, organizadora del viaje, pero desde la asociación asegurar haber sido “estafados por la empresa de transporte”. Cristina Aguirre, tesorera de la organización dialogó con diarioepoca.com y expresó: “A la gente de Chaco también los dejaron varados. Ellos viajaron en colectivos de línea. Nosotros tuvimos un problema con los padres que creyeron que la asociación los estafó, pero nos sentimos estafados nosotros”, sostuvo Aguirre. “Hubo gente que nos prestó, los chicos van a ir pero es un gasto extra de $450.000 más lo que ya pagamos al colectivo que no está en nuestro presupuesto”. “Junto con el seleccionado de Chaco contratamos un transporte, nos dijeron que viniéramos para las ocho, después para las 10, nos volvieron a llamar para que vengamos a las 12 porque el colectivo se demoró estaba en Las Toscas”, comentó la tesorera.”Los niños en ningún momento se fueron porque ya estaban acá y a las 14 nos dicen que no nos iban a poder cumplir y que nos iban a devolver el dinero. Hasta el momento no nos devolvieron el dinero, están los chicos acá, con el cuerpo técnico, los jefes de equipo”, relató Aguirre. La tesorera de la ACAH contó que desde el momento que se enteraron que no tenían transporte “nos movilizamos para conseguir cualquier medio de transporte para ir porque es un torneo de selecciones”. Agregó:”Los chicos pagaron todo, su alojamiento, su comida”. Finalmente en el transcurso de la tarde consiguieron tres traffics que los trasladarán hasta Misiones donde el sábado competirán y a última hora jugaran los torneos que se tuvieron que reprogramar por la ausencia de los seleccionados correntino y chaqueño. “